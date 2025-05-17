За 4 месяца 2025 года в Азербайджане сократилось производство смазочных материалов
Общий объем производства в сфере выпуска нефтепродуктов в Азербайджане составил 1,607 миллиарда манатов, что на 9,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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