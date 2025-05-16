ЕС планирует снизить ценовой потолок на нефть в новом пакете санкций против России - Урсула фон дер Ляйен

ТИРАНА /Trend/ - ЕС планирует снизить ценовой потолок на нефть в новом пакете санкций против России.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

"Мы работаем над новым пакетом санкций, который будет включать меры против Nord Stream 1 и Nord Stream 2, расширение списка судов из "Теневого флота", снижение ценового потолка на нефть, а также дополнительные финансовые санкции против российского финансового сектора. Мы хотим мира, но должны усиливать давление, пока президент Путин не изменит курс", - сказала она.