Назван объем произведенного в Азербайджане в этом году керосина

Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане в январе-апреле этого года на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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