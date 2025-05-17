Назван объем произведенного в Азербайджане в этом году керосина
Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане в январе-апреле этого года на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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