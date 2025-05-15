Вступление Албании в Европейский союз - это наша общая цель - Антониу Кошта

ТИРАНА /Trend/ - Вступление Албании в Европейский союз — это наша общая цель.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

“Страны Западных Балкан — это самая важная геополитическая инвестиция, которую мы осуществляем. Сейчас самое подходящее время, и от нас зависит, насколько быстро мы сможем завершить этот процесс”, - сказал он.

Кошта отметил, что Албания воплощает импульс расширения Европейского союза и уверенно движется к членству в ЕС.

“Результаты выборов на этой неделе вновь подтвердили стремление албанского народа к интеграции в Европейский союз. Вступление Албании в Европейский союз - это наша общая цель. Вопрос стоит не в том, если или как, а в том, когда. Вы прекрасно знаете, что необходимо сделать, и я могу лишь призвать вас не терять из виду цель и выполнить оставшиеся ключевые задачи.

Поддержание темпа и интенсификация работы по реформам, связанным с ЕС, сейчас имеют решающее значение, особенно в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. Мы также едины на международной арене и решительно настроены углублять сотрудничество в области безопасности и обороны. Недавний первый диалог по вопросам безопасности и обороны между ЕС и Албанией является ярким примером нашей тесной координации”, - сказал он.

Кошта подчеркнул, что на этой неделе произойдет еще одно важное событие - встреча Европейского политического сообщества, на которую соберутся более 40 европейских лидеров.

“Это будет первая встреча такого уровня в этом регионе Европы, и я хочу отметить впечатляющую организацию этого мероприятия. Я с нетерпением жду продуктивного дня и встреч завтра”, - отметил он.