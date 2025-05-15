В Баку произошло погружение в великолепие королевских дворов, соборов и салонов XVII–XVIII веков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В волшебной атмосфере Зала камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, который перенёс слушателей в эпоху изысканной музыкальной красоты - эпоху барокко. Это был не просто концерт, а настоящее погружение в звуковую вселенную XVII–XVIII веков, где каждый аккорд дышал утончённой эмоциональностью и архитектурной строгостью стиля барокко, сообщает Trend Life.

Публика насладилась исполнением барочной музыки в её подлинном духе и звучании под вдохновляющим руководством народной артистки Азербайджана, художественного руководителя и главного дирижёра Гюльбаджи Имановой. В концерте приняли участие Азербайджанская государственная хоровая капелла и концертмейстер Хуршид Абдуллаева, чье исполнение стало своеобразным голосом ушедшей эпохи. Мастера сцены, заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров (контратенор), обладающий редким по красоте и богатом нюансами тембром голоса, буквально околдовал публику. Выступление лауреата международных конкурсов Тофига Зейналова (также контратенора) превратилось в диалог со зрителем, в котором звучали страсть, благородство и стилистическая точность. К ним присоединилась яркая и выразительная сопрано Нурай Исмаилова, чей голос с лёгкостью воспарял над залом, наполняя его хрустальной прозрачностью.

Программа вечера включала в себя жемчужины европейского барочного наследия. Звучали произведения таких титанов, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Антонио Вивальди и других композиторов, чьи сочинения стали символом эпохи - времен, когда музыка стремилась как к величию и благородству, так и светскому блеску.

Каждое произведение было словно ожившей фреской: то величественное, то лирическое, то танцевально-игривое.

Особое восхищение вызвало взаимодействие музыкантов, сумевших объединить в единое целое столь сложную и изысканную музыкальную палитру.

Вечер барочной музыки стал своего рода путешествием во времени - от повседневности XXI века к великолепию королевских дворов, соборов и салонов Европы. Музыка барокко, как оказалось, не потеряла своей силы и актуальности - напротив, в современных интерпретациях она звучит по-новому свежо, страстно и, главное, искренне.

Публика покидала зал с лёгким волнением и чувством прикосновения к вечному.

Фото - Кямран Багиров.

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