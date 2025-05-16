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В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

Общество Материалы 16 мая 2025 18:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В связи с вопросом продления отопительного сезона создана рабочая группа совместно с Кабинетом министров и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Об этом сказал председатель ОАО "Азеристиликтаджхизат" Ильхам Мирзалиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана в ходе обсуждения законопроекта "О теплоснабжении", сообщает Trend.

Он отметил, что проводится оценивание климатических условий страны по регионам.

"В зависимости от результатов продолжительность отопительного сезона в более холодных, предгорных районах будет корректироваться", - сказал И.Мирзалиев.

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