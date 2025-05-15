В Баку прошел вечер к 105-летию тариста, народного артиста, врача-хирурга Гаджи Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный 105-летию видного тариста, народного артиста Азербайджана, врача-хирурга Гаджи Мамедова (28 апреля 1920 года - 2 августа 1981 года), сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, общественно-политические деятели, известные представители культуры и искусства.

На открытии директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде подчеркнул вклад Гаджи Мамедова в развитие национального искусства мугама и современное исполнение на таре.

Один из ярчайших представителей нашего национального исполнительского искусства Гаджи Мамедов родился в Шамахы. Учился у таких великих таристов, как Гурбан Пиримов и Бахрам Мансуров, аккомпанировал таким выдающимся исполнителям, как Бюльбюль, Сеид Шушинский, Зюльфю Адыгезалов, Абульфат Алиев, Рашид Бейбутов, Шовкет Алекберова, Ягуб Мамедов, Рубаба Мурадова, Сара Гадимова и другие. Мастер, создавший собственную школу, уделял особое внимание сольному исполнению на таре. Главной особенностью его исполнительского мастерства было сочетание эмоциональности и филигранного исполнения. Тарист также прославился как искусный исполнитель произведений композиторов, мастерски используя широкие и богатые технические и мелодические возможности музыкального инструмента. Богатый исполнительский талант, верность классическому стилю и мастерство импровизации покоряли сердца любителей музыки. Материалы с его исполнением "Орта Махур", "Сегях", "Чахаргах", "Забул", "Шур", а также народной музыки и произведений композиторов хранятся в Фонде Азербайджанского телевидения и радио.

Гостям были продемонстрированы фрагменты выступлений видного тариста. Народные артисты, таристы Рамиз Гулиев и Вамиг Мамедалиев, а также его ученики, тарист Мирхалид Салаев выступили с воспоминаниями, рассказав о жизни и творческом пути Мастера, его вкладе в развитие национального искусства.

В концертной программе выступили народные артисты Малик Мансуров, Эльчин Гашимов, заслуженные артисты Алекпер Алекперов, Вусал Искендерзаде, таристы Эльман Садыгов, Аяз Имранов, Бехруз Зейнал, Хумай Гадимова, Миргусейн Асадуллаев, Мирнофель Гасанов, а также ханенде, заслуженный артист Гочаг Аскеров и Абгуль Мирзалиев. На мероприятии благодарность организаторам памятного вечера и гостям выразил от имени семьи тариста его внук Джахангир Мамедов.

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