Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось седьмое, последнее в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Об этом Trend сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.

По его словам, на сегодняшнем заседании рассмотрено более 100 обращений.

А.Нуриев отметил, что уже подведены итоги заседаний комиссии в этом году, и список обращений, по которым даны заключения, будет представлен главе государства.

Отметим, что всего на заседаниях Комиссии по вопросам помилования в этом году было рассмотрено более 800 обращений.

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