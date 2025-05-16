В Азербайджане меняются наказания за нарушение правил при оказании медицинской помощи

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются новые штрафы за нарушение правил оказания медицинской помощи.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно предлагаемой поправке, если медицинский работник, обязанный в соответствии с законом или специальными нормативными актами оказывать помощь лицу, без уважительных причин не оказывает медицинскую помощь, а также если медицинский работник вследствие недобросовестного или небрежного отношения к труду не исполняет свои профессиональные обязанности или исполняет их ненадлежащим образом, что повлекло причинение легкого вреда здоровью по неосторожности, то он наказывается ограничением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Осуществление практической врачебной деятельности лицом, не имеющим высшего или среднего специального медицинского образования, а также предусмотренного законом сертификационного удостоверения, или же чье удостоверение недействительно, а равно оказание медицинским работником медицинских услуг, не соответствующих его специальности, либо осуществление врачебной деятельности (за исключением первичной медико-санитарной помощи) вне пределов работ и услуг, предусмотренных уставами государственных медицинских учреждений или выданной им лицензией в сфере частной врачебной деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение легкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением свободы на срок до 1 года или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового. Лицо, совершившее это деяние, освобождается от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшим и полного возмещения причиненного ему ущерба.

Указанные деяния, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказываются ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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