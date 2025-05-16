Назван объем инвестиций в экспортоориентированные проекты в одной из иранских провинций
Сданы в эксплуатацию объекты по переработке рыбной продукции, рудных минералов, производству безалкогольных напитков, керамики и так далее.
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