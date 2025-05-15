Великобритания приветствует решение ИКАО о признании вины России в крушении малайзийского Boeing

БАКУ /Trend/ - Правительство Великобритании приветствовало решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО), признавшей, что Российская Федерация нарушила международное авиационное право, сбив самолет рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над восточной Украиной в 2014 году, сообщает Trend.

В беспрецедентном решении, принятом 12 мая 2025 года, большинство стран — членов Совета ИКАО пришли к выводу, что Россия нарушила статью 3bis Чикагской конвенции, применив оружие против гражданского воздушного судна в полёте. В результате катастрофы погибли все 298 человек на борту, включая 10 граждан Великобритании.

"Это первый подобный случай в истории ИКАО, - говорится в официальном заявлении британского правительства. - Это решение подтверждает: те, кто нарушает международные нормы гражданской авиации, будут привлечены к ответственности".

Инцидент с рейсом MH17 17 июля 2014 года потряс международное сообщество и стал поводом для многолетнего расследования, судебных процессов и дипломатического давления. Решение Совета ИКАО стало первым в истории организации, вынесенным по существу международного спора за всё ее 80-летнее существование.

Великобритания назвала это решение "важным шагом на пути к справедливости для жертв и их семей", а также напомнила о "безответственном и опасном поведении России и ее пренебрежении к жизни мирных граждан".

Британские власти также высоко оценили усилия ИКАО, отметив ее решительную и прозрачную работу по этому делу, и подтвердили готовность и впредь поддерживать организацию в обеспечении соблюдения международного права и безопасности в международном воздушном пространстве.