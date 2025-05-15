В Нахчыване выросли поступления по страховым взносам от безработицы
В январе-апреле текущего года поступления по страховым взносам от безработицы в Нахчыванской АР выросли на 8,5%, по взносам на обязательное медицинское страхование - на 5%.
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