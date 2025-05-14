Представитель TIM International о возможностях ИИ для развития аграрного сектора

БАКУ /Trend/ - Применение искусственного интеллекта (ИИ) способствует улучшению эффективности аграрного сектора.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель отдела ООО TIM International Аттилио Сомма в ходе панельной дискуссии на тему "Применение искусственного интеллекта в аграрной сфере" в рамках II Международного форума аграрных инноваций в Баку.

"С помощью ИИ можно распознавать заболевания сельхозкультур, выявлять вредителей, обрабатывать изображения с ловушек для насекомых и предсказывать очаги заражения. Также применяются алгоритмы компьютерного зрения и RGB NIR-анализа для мониторинга здоровья животных и предиктивного обслуживания оборудования",- сказал он.

Сомма отметил, что использование ИИ активно растёт — в Италии и Европе, внедрение алгоритмов ИИ увеличилось более чем на 50 процентов в различных отраслях, а в сельскохозяйственной сфере всего на 20 процентов.

"В связи с этим мы разработали платформу, объединяющую IoT-датчики для мониторинга орошения, температуры и компьютерного зрения. Использование облачных технологий имеет ключевое значение: облако обеспечивает масштабируемость таких решений, особенно для крупных проектов — например, таких как Agropark в Азербайджане, который стал большим успехом", - сказал он.