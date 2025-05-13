Состоится концерт "Бакинская встреча" с участием народных артистов Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 18 мая состоится уникальный концерт под названием "Бакинская встреча" (Bakı görüşü), сообщает Trend Life.

Этот вечер приурочен ко дню рождения виртуозного гитариста Алескера Аббасова и обещает стать незабываемым для всех поклонников эстрадной музыки.

В концерте примут участие народные артисты Азербайджана Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, Мубариз Тагиев и многие другие. Каждый из них привнесет в программу свои неповторимые энергию и стиль, а композиции на гитаре в исполнении Алескера Аббасова впечатлят слушателей мастерством и глубиной исполнения.

Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/events/concerts/baku-meeting

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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