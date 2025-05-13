Названа средняя стоимость жилья на рынке Баку

БАКУ /Trend/ - Cредняя цена квартиры при продаже в Баку по состоянию на апрель 2025 года составляет около 180-200 тысяч манатов.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фарзалиев.

"Например, типичная квартира площадью 90 кв. м, рассчитанная по 2200 манатов за квадратный метр, имеет общую стоимость 198 000 манатов, что составляет примерно 115 000 долларов США. Для сравнения, в 2013 году средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Баку была зафиксирована на уровне 113 162 долларов США. Как видно, даже с учетом девальвации маната средняя стоимость квартиры в долларовом эквиваленте за последнее десятилетие осталась примерно на том же уровне, но резко выросла в манатном эквиваленте", - отметил он.

Э.Фарзалиев подчеркнул, что средняя площадь и средняя общая цена квартир, реализуемых на вторичном рынке жилья, формируются в соответствии со структурой рынка: "Исследования показывают, что средняя площадь квартир в Баку составляет около 85-100 кв. м. Например, согласно анализам, проведенным в предыдущие годы, средняя площадь жилья на вторичном рынке составляла 93 кв. м. Поскольку в новостройках преобладают 2-3-комнатные квартиры, в настоящее время средняя площадь находится примерно в этом диапазоне".

Пресс-секретарь добавил, что в динамике средних цен заметны также месячные и годовые колебания.

"За последний месяц (с марта 2025 г. по апрель 2025 г.) средняя цена продажи жилья незначительно выросла – примерно на 1%. Однако в годовом исчислении (апрель 2024 г. – апрель 2025 г.) средняя цена на жилье выросла примерно на 10-15%. Этот рост, в основном, идет параллельно росту цен на квадратные метры, поскольку существенных изменений средней площади не наблюдается (распределение площадей квартир, поступающих на рынок, остается стабильным)", – отметил Э. Фарзалиев.

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