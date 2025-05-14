Памяти Мастера Наримана Алиева - душевное богатство, переданное будущим поколениям (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ученики и коллеги вспоминают Наримана Алиева как великого учителя и наставника, благодаря которому мугам продолжает вдохновлять и развиваться, а его творчество - это не только искусство, но и душевное богатство, переданное будущим поколениям.

В Международном центре мугама прошел вечер памяти, посвященный 95-летию заслуженного учителя, ханенде Наримана Алиева, сообщает Trend Life. Этот вечер стал не просто памятью о Мастере, а настоящим праздником азербайджанского мугама, который продолжает вдохновлять новые поколения.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-драматург Ильгар Фахми отметил вклад Наримана Алиева в мугамное искусство как педагог, оставившего значительное наследие. Заслуженный деятель искусства Ариф Асадуллаев и народный артист Вамиг Мамедалиев поделились своими воспоминаниями о видном исполнителе мугама и народных песен.

Особое внимание было уделено тому, как его ученики и последователи несут в себе лучшие традиции и ценности, привитые им Мастером, и как они вдохновляют новое поколение на освоение древнего искусства. Его ученики, народные артисты Сакина Исмайлова, Тейюб Асланов, Гюльяз и Гюлянаг Мамедовы, Назакет Теймурова, заслуженная артистка Руза Ибишова, заслуженный учитель Газанфар Аббасов, певец-педагог Сабир Абдуллаев представили концертную программу из мугама и народных песен. Певцы выразили глубокое уважение своему незабвенному учителю, подчеркнув, что его влияние на развитие современного мугама невозможно переоценить. Именно благодаря ему сформировалась целая плеяда известных исполнителей, многие из которых носят почетные титулы народных артистов.

На вечере также выступила продолжательница рода Наримана Алиева, лауреат международных конкурсов и исполнительницы на кяманче Мехри Асадуллаева.

Нариман Алиев родился 5 мая 1930 года в Баку. Знакомство с Сеидом Шушинским в 1956 году оказало значительное влияние на его развитие как певца и формирование его педагогической карьеры. Он учился в классе Шушинского, изучал секреты мугама и перенимал методику преподавания своего наставника. С 1960 года Нериман Алиев стал солистом Государственной филармонии Азербайджана. С 1965 по 1997 год Нериман Алиев преподавал на кафедре вокала в Бакинском музыкальном техникуме имени Ассафа Зейналлы, который окончил в свое время и где стал учителем, вырастил целое поколение видных певцов. В 1988 году был приглашен консультантом в Мугамный театр. В фонде Азербайджанского телевидения сохранились записи его исполнения мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Махур-хинди", "Чахаргах", "Шур", "Мансурия", "Мани" и народных песен. Скончался 28 апреля 1998 года.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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