Кто он - новый Военный прокурор Азербайджана? - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Бахруз Ахмедов был назначен заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики - Военным прокурором Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, до этого назначения Бахруз Ахмедов занимал ряд должностей в Военной прокуратуре Азербайджана.

Бахруз Ахмедов родился в 1984 году. Родом из Нефтчалинского района. В 2006 году окончил юридический факультет Бакинского государственного университета.

После службы на различных должностях в Карабахской военной прокуратуре и в Следственном управлении Военной прокуратуры, в 2018 году он был назначен военным прокурором Газаха, а в 2020 году — начальником Следственного управления.

С октября 2020 года служит в военном звании полковника юстиции.

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