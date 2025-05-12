Назван объем выданных ипотечных кредитов по линии ИКГФ в Азербайджане

В Азербайджане с момента создания Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда было выдано значительное количество ипотечных кредитов. Также предоставлены кредиты с гарантиями и субсидиями, а в аренду передано несколько тысяч жилых помещений.

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