Назван объем выданных ипотечных кредитов по линии ИКГФ в Азербайджане
В Азербайджане с момента создания Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда было выдано значительное количество ипотечных кредитов. Также предоставлены кредиты с гарантиями и субсидиями, а в аренду передано несколько тысяч жилых помещений.
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