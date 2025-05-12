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Президент Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки РПК

Политика Материалы 12 мая 2025 19:11 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки РПК
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки РПК.

Как сообщает Trend, глава государства в публикации в социальной сети Х написал: «Сердечно поздравляю весь братский народ Турции во главе с моим дорогим Братом – Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с решением террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия.

Это событие, являющееся важным этапом в достижении провозглашенной моим дорогим Братом цели «Турция без терроризма», – результат решительной политики, проводимой в стране на пути государственности, торжество сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

Желаю государству и народу Турции успехов в полной реализации принятого решения».

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