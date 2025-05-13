НПО, участвующим в борьбе с торговлей людьми в Азербайджане, выделено более 140 тысяч манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с учетом повышения финансового обеспечения специализированных неправительственных организаций (НПО), участвующих в борьбе с торговлей людьми в отчетном году, в рамках грантового конкурса, объявленного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций, 10 соответствующим организациям были выделены средства в размере 140 тысяч 500 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, который был вынесен на обсуждение сегодня на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, на социальную реабилитацию, содержание в приютах и предоставление единовременных пособий лицам, ставшим жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, министерством внутренних дел Азербайджана было потрачено 59 тысяч 786 манатов.

Отметим, что данный отчёт подготовлен с целью обеспечения исполнения статьи 7.5 Закона "О борьбе с торговлей людьми" на основе информации Генеральной прокуратуры, Аппарата омбудсмена, Коллегии адвокатов, международных организаций, 20 НПО, 32 центральных и 69 местных исполнительных органов, а также структурных подразделений и территориальных полицейских органов министерства внутренних дел, включая мониторинг и анализ, проведённые специальным полицейским подразделением.

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