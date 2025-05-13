Названа стоимость контрактов, подписанных Нацкомпанией южных нефтяных зон Ирана с местными компаниями
Национальная компания южных нефтяных зон Ирана заключила контракты с местными стартапами на крупную сумму. Два из этих контрактов касаются производства турбин и компрессоров, которые впервые будут изготовлены в стране для нужд компании. Важными задачами компании остаются увеличение добычи нефти с помощью усовершенствования процесса добычи и повышение коэффициента извлечения нефти.
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