Мечеть села Дашалты построена в соответствии с традициями карабахской архитектурной школы (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В рамках масштабных восстановительных работ на освобожденных территориях особое внимание уделяется также восстановлению и строительству мечетей. Открытие 9 мая при участии Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой мечети в селе Дашалты Шушинского района наглядно демонстрирует последовательность шагов, предпринимаемых в стране по сохранению национально-духовных ценностей.

Сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Исмаил Исмаилов сообщил региональному корреспонденту Trend, что фундамент мечети села Дашалты был заложен в ноябре 2021 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой. Мечеть построена в центре села в национальном архитектурном стиле.

Двухминаретная мечеть по общей архитектурной композиции, планировке и художественно-декоративным особенностям возведена в соответствии с традициями карабахской архитектурной школы. При проектировании минаретов высотой 22,5 метра использовалась форма минаретов мечети Юхары Говхар Ага. В двухэтажной мечети одновременно смогут совершать богослужение более 150 человек.

Мечеть села Дашалты построена в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева по восстановлению памятников материальной культуры, религиозных очагов на освобожденных от оккупации территориях и строительству новых. Восстановление мечетей, разрушенных во время оккупации, строительство новых религиозных очагов являются показателем того, насколько высоко Азербайджанское государство ценит национально-духовные ценности, культурное и историческое богатство нашего народа.