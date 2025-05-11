ОАЭ увеличили закупку ненефтяных продуктов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года из Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 19 миллионов долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 5,5 миллиона долларов США, или на 40,2% больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный период экспорт ненефтяных продуктов в ОАЭ составил 2,47% от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, ОАЭ заняли 7-е место среди стран, куда экспортировались ненефтяные продукты из Азербайджана.

При этом в январе-марте 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами составил 33,2 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 10,4 миллиона долларов США, или на 45,6% больше, чем в те же месяцы 2024 года. За отчетный период торговый оборот с ОАЭ составил 0,28% от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-марте текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в ОАЭ на сумму 20,8 млн долларов. Это на 6,8 миллиона долларов США, или на 48,8% больше, чем за тот же период 2024 года. Импортные операции составили 12,4 миллиона долларов США, что на 3,6 миллиона долларов США, или на 40,6% больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США. За последний год экспорт увеличился на 6,7%, или 401,75 млн долларов США, до 6,4 млрд долларов США, а импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 млрд долларов США, до 5,7 млрд долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 млн долларов США, что на 1,5 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.