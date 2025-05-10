Иранская компания "Южный Парс" увеличит переработку газа
В связи с этим на перерабатывающих заводах газовой компании "Южный Парс" будут проведены капитальные ремонтные работы, завершение которых запланировано до конца сентября.
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