Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Важное послание от Президента Ильхама Алиева: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом

Политика Материалы 10 мая 2025 18:56 (UTC +04:00)
Важное послание от Президента Ильхама Алиева: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Победа в Отечественной войне – наша общая Победа. Завоевав ее, азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свое историческое величие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.

«Неслучайно даже враждебно относящиеся к нам круги, силы, страны, знают, что мы достойный народ, народ, заслуживающий уважения, и с нами надо считаться. Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом», - отметил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости