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Официальный Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном

Политика Материалы 10 мая 2025 20:15 (UTC +04:00)
Официальный Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджан приветствует прекращение огня, объявленное между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Мы надеемся, что это прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности».

«Мы призываем стороны к продуктивному диалогу, направленному на разрешение существующих проблем и укрепление взаимного доверия», - сказали в ведомстве.

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