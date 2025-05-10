Назван объем планируемых инвестиций в проекты иранской компании Гачсаран
В рамках соглашений, подписанных с 10 местными компаниями Ирана на 29-й Иранской международной выставке нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии в Тегеране 9 мая, нефтегазодобывающая компания Гачсаран будет производить системы безопасности, топливные электронасосы, трубопроводное оборудование, запасные части для компрессоров.
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