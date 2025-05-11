Назван объем планируемых инвестиций в строительство завода в одной из иранских провинций
В текущем иранском году (21 марта 2025 - 20 марта 2026) в провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмед в Иране запланирована реализация 64 инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируются инвестиции в размере 230 триллионов риалов (около 412 миллионов долларов).
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