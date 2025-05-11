Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры

БАКУ /Trend/ - Предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий.

Как сообщает Trend, об этом Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Кремле.

По его словам, такую встречу можно провести 15 мая в Стамбуле.

«Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров. И президент Эрдоган очень многое сделал для их организации.

Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину.

Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», - сказал Путин.