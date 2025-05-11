Кредитование торгового сектора иранскими банками увеличилось
В период с 21 марта до 20 апреля 2025 г. объем кредитов, выданных иранскими банками торговому сектору, составил около 366 триллионов риалов.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB