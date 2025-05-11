Назван объем производства строительного стекла в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено 2,4 миллиона квадратных метров строительного стекла.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем производства строительного стекла уменьшился на 8,9 процента, или 231,1 тысячи квадратных метров.

На 1 апреля текущего года запасы готовой продукции составили 1,5 миллиона квадратных метров.

Отметим, что общая стоимость производства строительных материалов в Азербайджане в январе-марте 2025 года составила 279,8 миллиона манатов, что на 9,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период производство гипсовых изделий сократилось на 29,2 процента, бетона - на 12,8 процента, цемента - на 4 процента.