Назван объем азербайджанского импорта семян хлопчатника из Турции
В январе-феврале импорт семян хлопчатника из Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,53% в количественном отношении и на 0,4% в стоимостном выражении.
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