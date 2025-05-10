В азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 10 мая в азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевого знамени, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Представители министерства обороны и командиры воинских частей в своих выступлениях особо подчеркнули, что церемония принесения присяги состоялась 10 мая — в день 102-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В своих выступлениях они рассказали о славном жизненном пути и многогранной деятельности общенационального лидера, о его неоценимых заслугах перед нашим народом и государственностью, поздравили новобранцев со знаменательным днём, призвали их быть верными Родине, государству, Верховному Главнокомандующему и Военной клятве, служить образцово, глубоко постигать секреты военного дела, постоянно повышать боевую подготовку, точно и своевременно выполнять приказы и указания командно-начальствующего состава, и всегда быть готовыми к защите Родины.

Церемонии принесения присяги завершились торжественным шествием военнослужащих перед трибунами.

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