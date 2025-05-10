Подписано соглашение об увеличении добычи с месторождения Нацкомпании южных нефтяных зон Ирана
Нефтяное месторождение "Паранж" находится в районе Бехбахан провинции Хузистан на юго-западе Ирана. Его запасы составляют более 1,6 миллиарда баррелей сырой нефти и возможна добыча около 430 миллионов баррелей.
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