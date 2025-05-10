Президент Ильхам Алиев: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа

БАКУ /Trend/ - Когда все общество сплачивается во имя одной цели, оно способно на великие свершения. Никакая сила не может противостоять народу. Именно в этом и величие нашего народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.

«Мы отчетливо понимали и видели, какие силы поддерживают Армению, какие силы стоят за нею и с какими силами мы можем столкнуться и столкнулись. Но это нас не остановило. Мы уже жили под девизом «умрем, но не свернем со своего пути», и 44-дневная Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа», - добавил глава государства.