Иран и Россия заинтересованы в развитии каспийского маршрута коридора Север-Юг

Официальные лица двух стран проявляют интерес к развитию торгового сотрудничества и наращиванию логистических и транзитных возможностей в Каспийском море. Соотнесение пошлин в портах, упрощение таможенных процедур, перевозка грузов через Каспийское море, увеличение контейнерных перевозок в портах двух стран - вот планы, предлагаемые Ираном.

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