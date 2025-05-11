Иран и Россия заинтересованы в развитии каспийского маршрута коридора Север-Юг
Официальные лица двух стран проявляют интерес к развитию торгового сотрудничества и наращиванию логистических и транзитных возможностей в Каспийском море. Соотнесение пошлин в портах, упрощение таможенных процедур, перевозка грузов через Каспийское море, увеличение контейнерных перевозок в портах двух стран - вот планы, предлагаемые Ираном.
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