В Бакинском военном суде дал показания пострадавший в ходе нападения армян на село Башлыбель

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося сегодня судебного процесса в Бакинском военном суде дал показания Эльшад Алышов, пострадавший в ходе нападения вооруженных сил Армении на село Башлыбель Кяльбаджарского района, сообщает Trend.

Э.Алышов рассказал, что после оккупации Кяльбаджара он вместе с членами семьи - матерью, сестрой, младшим братом, двоюродными сестрами и невесткой его дяди пытался покинуть Башлыбель через тоннель.

"Армяне взяли в окружение весь тоннель. Они обстреляли нашу машину. В результате моя мама была ранена в ногу, сестра получила сквозное пулевое ранение в области лица. Я протащил мать на спине около 300 метров, но не смог вытащить остальных. Об их судьбе до сих пор ничего не известно", - сказал он.

Э.Алышов сообщил, что также в то время пытался выехать из села его сосед Юсиф с семьей. "Их машина тоже была обстреляна. Юсиф был ранен и находился в 50-60 метрах от машины. Его брат был мертв, а его жена и племянница ранены".

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!