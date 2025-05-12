Сербия увеличила объем импорта продукции из Азербайджана
В начале 2025 года торговля между Азербайджаном и Сербией значительно выросла за счет увеличения азербайджанского экспорта. Несмотря на рост внешнеторгового оборота в целом, положительное сальдо сократилось из-за опережающего роста импорта.
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