В Азербайджанской Армии проводятся мероприятия по кибербезопасности и защите государственной тайны

БАКУ /Trend/ - В соответствии с годовым планом деятельности министерства обороны Азербайджана, в целях принятия превентивных мер по борьбе с современными угрозами реализуются комплексные мероприятия.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Для обеспечения кибербезопасности, защиты государственной тайны, повышения цифровой грамотности и информационной безопасности в армии Азербайджана, в главных управлениях, управлениях и службах министерства обороны, в специальных военных учебных заведениях и в воинских частях соответствующими структурами министерства регулярно проводятся профилактические мероприятия.

В целях недопущения негативных явлений предпринимаются упреждающие шаги, совершенствуются и доводятся до сведения личного состава нормативно-правовые документы.

В рамках проводимых мероприятий соответствующие структуры министерства обороны регулярно проводят тренинги по указанным темам, брифинги и просветительские беседы с личным составом, подготавливаются и распространяются буклеты.

На мероприятиях военнослужащим разъясняются требования статей закона Азербайджанской Республики "О государственной тайне", методы борьбы с киберугрозами и киберрисками, правила безопасного использования интернет-ресурсов — кибергигиена, способы защиты от кибератак, а также значение информационной безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных, даются ответы на интересующие их вопросы", - отмечается в информации ведомства.

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