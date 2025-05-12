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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 мая

Экономика Материалы 12 мая 2025 09:13 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 мая

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 мая.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9080 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0439 маната, а 100 российских рублей — 2.0606 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.9087

1 австралийский доллар

AUD

1.0934

1 белорусский рубль

BYN

0.5543

1 болгарский леви

BGN

0.9787

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1211

1 чешская крона

CZK

0.0766

1 китайский юань

CNY

0.2352

1 датская крона

DKK

0.2558

1 грузинский лари

GEL

0.62

1 гонконгский доллар

HKD

0.2182

1 индийская рупия

INR

0.0199

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2585

10000 иранских риалов

IRR

0.0302

1 шведская крона

SEK

0.1749

1 швейцарский франк

CHF

2.0382

1 израильский шекель

ILS

0.4798

1 канадский доллар

CAD

1.2208

1 кувейтский динар

KWD

5.5402

100 казахских тенге

KZT

0.3295

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4726

1 молдавский лей

MDL

0.0992

1 норвежская крона

NOK

0.164

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.6036

1 польский злотый

PLN

0.451

1 румынский лей

RON

0.3729

100 российских рублей

RUB

2.0606

1 сербский динар

RSD

0.0163

1 сингапурский доллар

SGD

1.3089

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.2953

1 турецкая лира

TRY

0.0439

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1649

1 новозеландский доллар

NZD

1.0077

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