В Азербайджане увеличились налоговые поступления от ненефтегазового сектора
В Азербайджане в январе-апреле 2025 года наблюдается рост налоговых поступлений, особенно от ненефтегазового сектора, который продемонстрировал значительное увеличение по сравнению с прошлым годом. Большая часть всех налоговых поступлений пришлась именно на этот сектор.
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