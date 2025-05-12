В Азербайджане увеличились налоговые поступления от ненефтегазового сектора

В Азербайджане в январе-апреле 2025 года наблюдается рост налоговых поступлений, особенно от ненефтегазового сектора, который продемонстрировал значительное увеличение по сравнению с прошлым годом. Большая часть всех налоговых поступлений пришлась именно на этот сектор.

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