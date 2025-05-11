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Масуд Пезешкиан исключил полный отказ Ирана от ядерной программы

Иран Материалы 11 мая 2025 21:52 (UTC +04:00)
Масуд Пезешкиан исключил полный отказ Ирана от ядерной программы
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании кабмина страны, что дискуссия с США об отказе от всех ядерных объектов республики неприемлема, передает Trend.

«Иран не стремится к созданию ядерного оружия. США нам говорили, что хотят убедиться, что мы не хотим получить ядерное оружие — мы были полностью готовы к этому», — сказал политик.

Он добавил, что Тегеран не откажется от исследований в рамках мирной ядерной программы, потому что достижения ученых страны в этой области находят применение в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и охране окружающей среды.

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