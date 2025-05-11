В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 мая.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако в утренние часы в некоторых пригородах возможны небольшие кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 15–18°, днем – 20–25° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 70–75 процентов ночью и 55–60 процентов днем.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана, местами ожидаются периодические осадки и грозы. Ночью и вечером в некоторых местах дожди перейдут в ливни, возможен град, а в высокогорьях – мокрый снег. Местами будет туман. Западный ветер в ряде районов временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 15–20°, днем – 25–30° тепла. В горах ночью будет 7–12°, днем – 15–20° тепла.