ЕБРР расширяет поддержку стартапов на Западных Балканах через новую программу (Эксклюзив)
Фото: Европейский банк реконструкции и развития
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) наращивает поддержку предприятий на ранних стадиях развития на Западных Балканах в рамках более широкой стратегии по стимулированию инноваций и повышения конкурентоспособности региона.
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