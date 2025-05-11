Агдамский железнодорожно-автовокзальный комплекс будет работать как единый транспортный узел (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Одним из важных дорожно-транспортных проектов, реализуемых на освобожденных территориях, является Агдамский железнодорожно-автовокзальный комплекс. Комплекс не только повысит доступность общественного транспорта в регионе, но и внесет значительный вклад в социально-экономическое возрождение региона и расширение межрегиональных связей, сыграет важную роль в обеспечении возможности нашим соотечественникам, возвращающимся на родные земли, с комфортом добираться до других городов и регионов, а также будет способствовать расширению транспортного потенциала Азербайджана в целом.

Как сообщил региональному корреспонденту Trend ведущий специалист отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Бахтияр Гаджиев, железнодорожный вокзал позволит перевозить 800-1000 пассажиров в сутки. Автовокзал будет обслуживать 1300–1500 пассажиров в день. Комплекс будет функционировать как единый транспортный узел.

На этом инфраструктурном объекте, площадь которого составляет почти 8 гектаров, имеются все необходимые помещения, а также залы ожидания, кассы, библиотека, магазины, развлекательные зоны, рестораны и зоны отдыха.

Пассажиры имеют удобный доступ как к железнодорожной платформе, так и к автобусным остановкам. На территории комплекса также построены служебные здания для различных видов транспортных средств и пассажирская платформа. На территории также созданы наземные парковки для личного, среднего и крупногабаритного транспорта, платформы для автобусов на междугородних и региональных маршрутах, велопарковки, а также зарядная станция для электромобилей.