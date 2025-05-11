Иран надеется на ключевой результат в ядерных переговорах — МИД

БАКУ /Trend/ – Иран рассчитывает достичь ключевой цели на предстоящем четвёртом раунде непрямых ядерных переговоров с США.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в беседе с журналистами в Тегеране накануне своего визита в Оман.

По его словам, в ходе трёх предыдущих раундов переговоров Тегеран последовательно отстаивал свою позицию и прозрачно заявлял о принятых решениях.

Арагчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана имеет прочную правовую основу и исключительно мирный характер. Все её аспекты находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Обогащение урана — одно из важнейших достижений и предмет национальной гордости. Оно далось Ирану дорогой ценой: на этом пути мы понесли жертвы, в том числе через покушения на наших ученых. Поэтому этот вопрос не подлежит обсуждению. Тем не менее, если существуют неясности, вопросы или опасения, Иран готов принимать меры для укрепления доверия», — отметил министр.

Отметим, что первые три раунда непрямых переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной программы состоялись 12, 19 и 26 апреля. Переговоры проходят при посредничестве министра иностранных дел Султаната Оман Сайида Бадра Альбусаиди. Делегации возглавляют министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи и специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Четвёртый раунд переговоров намечен на 11 мая в столице Омана — Маскате.