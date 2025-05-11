Оман скоординирует следующий раунд переговоров с США - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Недавние непрямые переговоры между Ираном и США относительно ядерной программы Тегерана в Омане были трудными, но полезными для понимания позиций сторон.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США. Переговоры были сложными, но полезными для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей разрешения разногласий", - написал он.

Представитель министерства отметил, что оманская сторона скоординирует следующий раунд консультаций и объявит о его проведении.