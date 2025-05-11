Трамп выразил поддержку предложению Путина о переговорах с Украиной

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп приветствовал предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с властями Украины.
Как передает Trend, об этом написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Это, возможно, великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная «бойня», как мы надеемся, подойдет к концу", - отметил он.
Трамп подчеркнул, что продолжит работать с обеими сторонами конфликта, чтобы обеспечить запуск переговорного процесса.