Трамп выразил поддержку предложению Путина о переговорах с Украиной

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп приветствовал предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с властями Украины.

Как передает Trend, об этом написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Это, возможно, великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная «бойня», как мы надеемся, подойдет к концу", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что продолжит работать с обеими сторонами конфликта, чтобы обеспечить запуск переговорного процесса.