Начался очередной раунд ядерных переговоров между Ираном и США

БАКУ /Trend/ - В столице Омана Маскате начался четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, иранскую делегацию на ядерных переговорах возглавляет министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи, а американскую делегацию — спецпредставитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Переговоры проходят при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаида.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля состоялись три раунда непрямых переговоров между Ираном и США относительно ядерной программы Ирана. Непрямые обсуждения были организованы при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаида и возглавлялись иранской делегацией, министром иностранных дел Сейедом Аббасом Арагчи, и американской делегацией, специальным представителем США по делам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом. Первый и третий раунды обсуждений прошли в Маскате, столице Омана, а второй раунд — в Риме, столице Италии.