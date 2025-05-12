Иран и Узбекистан подписали четыре документа о расширении двустороннего сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - Иран и Узбекистан подписали в воскресенье в Тегеране четыре документа о расширении двустороннего сотрудничества, передает Trend.

Подписание состоялось в ходе встречи делегаций двух стран, в состав которых вошли высокопоставленные официальные лица, в том числе первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф и находящийся с визитом в исламской республике премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Эти четыре документа включают межправительственный протокол о реализации преференциального торгового соглашения, меморандум о взаимопонимании по карантину и охране растений, меморандум о взаимопонимании в области халяль-стандартизации, межправительственную дорожную карту двустороннего сотрудничества на период 2025-2027 годов.

В ходе встречи Ареф заявил, что Иран полон решимости улучшать отношения с Узбекистаном во всех областях, рассматривая "многочисленные культурные и исторические общие черты двух стран как ценные активы" для развития двусторонних связей в экономике, энергетике, туризме, культуре, науке и торговле, а также между представителями частного сектора.

«В ближайшее время мы увеличим товарооборот между двумя странами до $2 миллиардов», - отметил Ареф.